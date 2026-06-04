Le Madri della Costituzione | a Palazzo d’Avalos un omaggio alle protagoniste dell' Assemblea Costituente

È stata inaugurata martedì 2 giugno e sarà aperta al pubblico fino a domenica 7 giugno la mostra intitolata “Le Madri della Costituzione”. L’esposizione si tiene a Palazzo d’Avalos e presenta le 21 donne che hanno partecipato all’Assemblea Costituente. La mostra rende omaggio alle protagoniste di quel processo, con pannelli e materiali che illustrano il loro ruolo e il contributo dato alla stesura della Costituzione italiana.

Inaugurata martedì 2 giugno, si potrà visitare fino a domenica 7 la mostra “Le Madri della Costituzione”, sulle 21 donne che parteciparono all’Assemblea Costituente.L'esposizione è stata preceduta da un incontro pubblico a Palazzo d'Avalos, organizzato da Anpi, comitato provinciale di Chieti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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