Festa della Costituzione - 80° anniversario della Repubblica e dell' Assemblea Costituente

In occasione dell’80° anniversario della Repubblica e dell’Assemblea Costituente, un’associazione giovanile ha organizzato un evento in collaborazione con un istituto storico toscano della Resistenza e un dipartimento universitario. La cerimonia ha previsto interventi e iniziative per celebrare questa ricorrenza, coinvolgendo studenti e cittadini. La giornata si è svolta con attività divulgative e incontri pubblici mirati a ricordare i momenti fondamentali della nascita della Costituzione.

In occasione dell'80° Anniversario della Repubblica e dell’Assemblea Costituente, l'associazione giovanile Generatio PRS ODV, con la collaborazione di Istituto Storico Toscano della Resistenza, Dip. di Scienze Giuridiche Unifi, ANPI Firenze, ANED Firenze, Fond. Circolo F.lli Rosselli, ha.🔗 Leggi su Firenzetoday.it La Prima Cosa Bella | Vasco Errani a BuongiornoReggio Notizie correlate Lettera aperta al Presidente della Repubblica per gli 80 anni della Costituzione Italiana e invito alla Giostra del Saracino di settembreArezzo, 26 febbraio 2026 – Lettera aperta al Presidente della Repubblica per gli 80 anni della Costituzione Italiana e invito alla Giostra del... La Costituzione compie 80 anni: memoria e valori fondanti della RepubblicaIl 2026 rappresenta l’80esimo anniversario della redazione della Costituzione della Repubblica Italiana: il referendum del 2 giugno 1946, prime... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Festa Nazionale della Liberazione; 1946-2026: ottant'anni del Primo Consiglio comunale e della Repubblica italiana; L’assessore Smeriglio: Dalla Costituzione nata dalla Resistenza all’impegno dei giovani di oggi - Left; 80 anni della Repubblica: a giugno riprendiamoci le piazze per la pace e i diritti. Cerveteri, festa della liberazione: programma delle iniziative istituzionaliLa Festa di tutti gli italiani, il giorno in cui si celebra la nostra Italia libera dal regime e dall’oppressione. Il 25 Aprile, più che mai quest’anno, è una data che vogliamo festeggiare con forza ... trcgiornale.it Festa della Liberazione, le occasioni di giubilo si moltiplicano con le celebrazioni per Repubblica, voto alle donne e CostituzioneUn programma ricco di iniziative e di appuntamenti pensati per coinvolgere le scuole. Sono le attività organizzate in occasione del 25 aprile, 81° ... cittadellaspezia.com 81esima Festa della Liberazione. San Casciano celebra la ricorrenza con un ventaglio di iniziative. Tutte tese a celebrare i principi della Costituzione. Il ricco programma di eventi culturali e cerimonie solenni si apre il 20 aprile. LEGGI SUL GAZZETTINO - facebook.com facebook