Le lacrime di Berrettini la gioia di Cobolli | le due facce di Roma al Roland Garros

Notizia in breve

Matteo Berrettini è stato eliminato al Roland Garros, continuando a confrontarsi con problemi fisici che ne compromettono le prestazioni. Flavio Cobolli, invece, ha raggiunto la semifinale del torneo, segnando un progresso significativo nella sua carriera. Durante la partita, Berrettini è stato visto in lacrime, mentre Cobolli ha mostrato gioia per il risultato ottenuto. La differenza tra i due giocatori si evidenzia nelle loro reazioni e nei percorsi finora seguiti al torneo.