Le lacrime di Berrettini la gioia di Cobolli | le due facce di Roma al Roland Garros
Matteo Berrettini è stato eliminato al Roland Garros, continuando a confrontarsi con problemi fisici che ne compromettono le prestazioni. Flavio Cobolli, invece, ha raggiunto la semifinale del torneo, segnando un progresso significativo nella sua carriera. Durante la partita, Berrettini è stato visto in lacrime, mentre Cobolli ha mostrato gioia per il risultato ottenuto. La differenza tra i due giocatori si evidenzia nelle loro reazioni e nei percorsi finora seguiti al torneo.
Flavio Cobolli e Matteo Berrettini sono le due facce di Roma al Roland Garros. Il primo continua la sua ascesa nel panorama internazionale arrivando alla semifinale del torneo francese, il secondo cade ancora una volta tormentato dai problemi fisici. Umori diversi per i due tennisti sulla terra. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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