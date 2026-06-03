Arnaldi sfiderà Cobolli in semifinale al Roland Garros | Berrettini si ritira in lacrime per infortunio

Matteo Berrettini si è ritirato durante la partita al secondo set a causa di un infortunio, lasciando il torneo. La semifinale maschile di Roland Garros sarà tra Arnaldi e Cobolli. La partita si è interrotta con Berrettini in lacrime, mentre Arnaldi ha proseguito e vinto l'incontro. La sfida tra i due italiani si svolgerà nelle prossime ore.

Sarà Arnaldi-Cobolli la semifinale italiana al Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 3 giugno, il sanremese ha superato il turno dopo che Matteo Berrettini ha alzato bandiera bianca per l'ennesimo infortunio avvenuto purtroppo nel secondo set.Il miracolo di Arnaldi: scalate 70 posizioni in. 🔗 Leggi su Today.it

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Matteo Arnaldi batte al 5 set Frances Tiafoe. Tre Italiani ai quarti al Roland Garros Mai successo!

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Berrettini si ritira, Arnaldi vola in semifinale al Roland Garros: sfiderà Cobolli, cosa è successoMatteo Berrettini si è ritirato dal torneo di Roland Garros a causa di un infortunio fisico.

Roland Garros: Berrettini si ritira contro Arnaldi. Il ligure in semifinale, sfiderà CobolliMatteo Berrettini si è ritirato nel match contro Matteo Arnaldi ai quarti di finale di Roland Garros, dopo aver disputato un set e mezzo.

Temi più discussi: Cobolli-Berrettini-Arnaldi: l'età dell'oro del tennis italiano ai quarti del Roland Garros. Il racconto di una giornata infinita (e indimenticabile) a Parigi; Roland Garros, avanti Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Tre italiani ai quarti; Mercoledì azzurro a Parigi: quando giocano i tre italiani nei quarti; Roland Garros 2026, oggi gli italiani Cobolli, Berrettini e Arnaldi agli ottavi: orari e dove vedere le partite.

#RolandGarros Matteo #Arnaldi è in semifinale: venerdì sfiderà Flavio #Cobolli. Il 25enne sanremese, che aveva conquistato il primo set ed era in vantaggio nel secondo, ha vinto i quarti a tavolino dopo il ritiro, per infortunio, di Matteo #Berrettini Foto Ansa x.com

Roland Garros R4: M. Arnaldi def. [19] F. Tiafoe 7-6(5), 6-7(5), 3-6, 7-6(3), 6-4 reddit

Roland Garros: Berrettini si ritira contro Arnaldi. Il ligure in semifinale, sfiderà CobolliAGI - Matteo Arnaldi in semifinale del Roland Garros 2026. Il sanremese approfitta del ritiro dopo un set e mezzo di Matteo Berrettini, nel derby tutto italiano dei quarti di finale a Parigi. Problema ... msn.com

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