Roland Garros dramma Berrettini | si ritira in lacrime Semifinale fra Cobolli e Arnaldi

Matteo Berrettini si è ritirato in lacrime durante i quarti di finale di Roland Garros a causa di un infortunio. La partita si è interrotta mentre era in svantaggio e ha lasciato il campo prima della fine. La semifinale tra Cobolli e Arnaldi si svolgerà senza la presenza del tennista italiano. La sua uscita dal torneo è avvenuta dopo aver tentato di continuare, ma senza riuscirci.

Parigi, 3 giugno 2026 - Partita drammatica per Matteo Berrettini, che ai quarti di finale del Roland Garros cede all’ennesimo infortunio e si ritira dalla contesa. A passare alla semifinale è Matteo Arnaldi, suo avversario proprio nel match di Parigi. Matteo Berrettini lascia il campo in lacrime. Chi invece sta vivendo un sogno è Flavio Cobolli: la semifinale del Roland Garros sarà italiana e lo vedrà fra i protagonisti. Il match si è fermato quindi al secondo set sul 7-5, 5-2 per Arnaldi. Flavio Cobolli nel suo quarto di finale ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 6 al mondo, in quattro set (4-6, 6-4, 6-4, 6-4), con una rimonta da applausi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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