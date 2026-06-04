Le Idrovore di Focene diventano porta d’ingresso dell’Oasi WWF di Macchiagrande

Le idrovore di Focene sono state designate come ingresso principale dell’Oasi WWF di Macchiagrande. Questa decisione è stata presa dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord, che ha accettato di collaborare con le autorità e le associazioni ambientaliste per facilitare l’accesso e la gestione dell’area protetta. La modifica prevede l’utilizzo di queste strutture come punto di accesso, senza alterare le funzioni di bonifica e tutela ambientale già in atto.

Fiumicino, 4 giugno 2026 – Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord ha accettato di buon grado l’invito del referente del WWF Andrea Rinelli che, presso l’Oasi WWF di Macchiagrande, ha avviato un progetto che unisce tutela ambientale, fruizione sostenibile del territorio e promozione del turismo lento. L’iniziativa che ha permesso di rendere vero protagonista di alcune attività le Idrovore di Focene (Fiumicino ), che sono diventate il vero punto di accoglienza e partenza dei visitatori permettendo alle infrastrutture di bonifica come luoghi di incontro tra storia, ambiente e cultura del territorio. “ Desidero ringraziare il WWF, e con loro la... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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