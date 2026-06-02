Il 2 giugno si celebra il patto tra le Forze armate e la Repubblica. Un ricordo annuale che, per alcuni, rappresenta un momento personale di riflessione, indipendentemente dagli obblighi ufficiali. La giornata ricorda il ruolo delle forze armate nel mantenere l’unità nazionale. La ricorrenza coinvolge anche chi ha servito in divisa, sottolineando il legame tra le istituzioni e il passato storico del Paese.

Ogni anno, il 2 giugno, mi fermo. Non è un obbligo di protocollo: è qualcosa di più personale. Ho trascorso decenni in uniforme, ho visto cosa significa per un Paese tenere insieme la propria storia e il proprio futuro in una sola ricorrenza. Quella capacità — rara, non scontata — appartiene all’Italia in modo del tutto particolare. Il mio ruolo al Comitato militare della Nato mi impone una neutralità che rispetto e in cui credo: trentadue nazioni alleate, nessuna da privilegiare, nessuna da trascurare. Eppure la neutralità non è cecità. Dal mio punto di osservazione vedo ogni giorno quello che i singoli Alleati portano all’interno dell’Alleanza, non soltanto in termini di truppe e sistemi d’arma, ma di cultura, di metodo, di presenza. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il 2 giugno ci ricorda il patto solenne tra le Forze armate e la Repubblica. L’augurio di Cavo Dragone

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