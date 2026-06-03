Festa della Repubblica Salis choc | Abolire la parata militare del 2 giugno Meloni non ci sta | Dichiarazioni indegne

Da ilgiornaleditalia.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le celebrazioni della Festa della Repubblica, un eurodeputato ha proposto di abolire la parata militare del 2 giugno. La premier ha risposto definendo le dichiarazioni indegne, sottolineando il valore delle tradizioni e del senso di unità nazionale rappresentato dalla manifestazione. La discussione ha attirato l'attenzione sui metodi per commemorare la ricorrenza, con la premier che ha ribadito il rispetto per le istituzioni e la storia del paese.

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La premier ha respinto con fermezza la proposta dell'eurodeputata, sottolineando il valore della manifestazione e il significato che essa riveste per lo Stato e per chi lo serve ogni giorno Scoppia la polemica nel giorno della Festa della Repubblica dopo le dichiarazioni choc dell'eurodeputat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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