Festa della Repubblica Salis choc | Abolire la parata militare del 2 giugno Meloni non ci sta | Dichiarazioni indegne
Durante le celebrazioni della Festa della Repubblica, un eurodeputato ha proposto di abolire la parata militare del 2 giugno. La premier ha risposto definendo le dichiarazioni indegne, sottolineando il valore delle tradizioni e del senso di unità nazionale rappresentato dalla manifestazione. La discussione ha attirato l'attenzione sui metodi per commemorare la ricorrenza, con la premier che ha ribadito il rispetto per le istituzioni e la storia del paese.
La premier ha respinto con fermezza la proposta dell'eurodeputata, sottolineando il valore della manifestazione e il significato che essa riveste per lo Stato e per chi lo serve ogni giorno Scoppia la polemica nel giorno della Festa della Repubblica dopo le dichiarazioni choc dell'eurodeputat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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