Sono state illustrate le tendenze in fatto di accessori estivi, con un focus su forme, colori e modelli per distinguersi in spiaggia e non solo. La presentazione include vari tipi di articoli oltre ai tradizionali sandali e infradito, sottolineando come sia possibile scegliere tra diverse opzioni per completare il look estivo. Nessuna indicazione è stata fornita su marchi o brand specifici.

Non è mai troppo presto per indossare degli accessori prettamente estivi. Non stiamo parlando solo di sandali e infradito. Sono soprattutto le borse di paglia e rafia 2026 ad attrarre l’attenzione. Perché non sono solo dei semplici panier dove tenere salviette e crema solare in spiaggia. A guardare le nuove collezioni, infatti, viene da pensare tutt’altro. I designer più prestigiosi hanno ancora una volta messo la loro creatività al servizio di questi accessori dall’appeal naturale e dalla praticità indiscussa. E li hanno elevati ad items da utilizzare anche in città, in attesa di andare in vacanza. Sia perché con una borsa intrecciata al braccio migliora l’umore, sia perché le loro forme sono davvero interessanti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le forme, i colori e i modelli su cui puntare per distinguersi in spiaggia e non solo

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