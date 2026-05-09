Dopo mesi dominati da cappotti in tonalità neutre e giornate grigie, la voglia di rinnovare il guardaroba primaverile si fa sentire. Sono in arrivo venti modelli di borse colorate, pensate per ravvivare gli outfit e portare un tocco di allegria alla stagione. Questi accessori rappresentano un modo semplice per aggiungere colore e personalità ai look di tutti i giorni, pronti a uscire dalla monotonia in attesa delle temperature più calde.

Ammettiamolo: dopo lunghi mesi dal sapor di cappotti color fango e nebbia mattutina, i nostri look quotidiani iniziavano ad avere lo stesso entusiasmo di un lunedì mattina senza caffè. Ora, però, è tempo di aprirsi a nuove possibilità e di fare lo stesso con gli armadi, perché la primavera 2026 è oramai da considerarsi avviata e ha deciso di shakerare le regole del gioco. La parola d’ordine? Colore. A dirla tutta, in realtà, si tratta di un vero e proprio tsunami di vitamine, da portare da capo a piedi ma soprattutto. a tracolla. Al bando la timidezza: quest’anno la borsa non è un accessorio come gli altri, ma la protagonista assoluta, quella che ruba la scena e decide chi comanda.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Le borse colorate (di cui ti innamorerai) per aggiornare il tuo guardaroba primaverile: 20 modelli su cui puntare

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