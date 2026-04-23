Bootcut Barrel o decorati? La guida ai 5 modelli di jeans su cui puntare tra le tendenze della primavera

La primavera porta con sé una vasta scelta di modelli di jeans, passando dai classici ai più decorati. Tra le varianti più popolari ci sono i bootcut, i barrel e quelli decorati, ognuno con caratteristiche distinte. La moda in continua evoluzione ha ampliato le opzioni, rendendo difficile definire un solo stile. Questa panoramica si concentra sui cinque modelli più diffusi, evidenziando le differenze tra le proposte più in voga in questa stagione.

Si fa presto a dire jeans, ma la verità è che siamo ormai lontani dal classico pantalone in denim, il blue jeans dalla silhouette più o meno dritta. Oggi il jeans, il più trasversale dei capi, è diventato un vero campo di sperimentazione, tanto quanto gli altri elementi del guardaroba. Da capo workwear si è trasformato in un pezzo cult, effortless ma distintivo, al punto che – oggi più che mai – è protagonista di look iconici sulle passerelle. Basti pensare all’apertura della sfilata di Bottega Veneta per l’autunno-inverno 2024, con il completo in (finto) denim e canottiera, o ad alcuni dei look più virali delle ultime stagioni, che riportano il jeans al centro della costruzione del look.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bootcut, Barrel o decorati? La guida ai 5 modelli di jeans su cui puntare tra le tendenze della primavera Notizie correlate La camicia di lino è il capo effortless della primavera. 10 modelli su cui puntare per un look chic all dayNon sorprende che quando arriva la primavera trascorriamo più tempo del solito a fissare il nostro guardaroba e a domandarci cosa indossare. Il purificatore d’aria contro le allergie è l’unico rimedio che devi avere in casa in primavera. 12 modelli su cui puntareCon l’arrivo della primavera tantissime persone sono costrette a fare i conti con un nemico invisibile: il polline.