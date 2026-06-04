Le belle storie esistono | Lampo il cane viaggiatore protagonista al Cineteatro Metropolitano
Al Cineteatro Metropolitano è stato presentato “Lampo, il cane viaggiatore”. Il film racconta le avventure di un cane che attraversa diverse città e incontri. La proiezione ha coinvolto il pubblico, soprattutto gli amanti degli animali e delle storie di viaggio. La narrazione sottolinea come alcune storie rimangano vive nel tempo, pronte a essere condivise e rivissute ancora e ancora.
Certe storie non invecchiano mai. Restano ferme, come un treno in attesa, pronte a ripartire appena qualcuno decide di raccontarle. Rientra tra queste la storia di Lampo, il cane ferroviere che negli anni ’50 conquistò l’Italia viaggiando da solo sui convogli ferroviari, diventando un vero e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Simon by J. Storer Clouston | Classic Mystery & Suspense Audiobook
Notizie e thread social correlati
“L’Amico dei Sogni”: al Cineteatro Metropolitano risate assicurate con Gisonna e LauratoAl Cineteatro Metropolitano si terrà un evento di comicità sabato 28 marzo alle 21, con la presenza di due attori noti per il programma televisivo...
“Cosa succede in città?”: al Cineteatro Metropolitano rock e ricordi con Blaskom BandVenerdì 10 aprile alle 20,30 si terrà al Cineteatro Metropolitano una nuova rappresentazione della rassegna “Un palco per la città”.