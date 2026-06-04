Le belle storie esistono | Lampo il cane viaggiatore protagonista al Cineteatro Metropolitano

Notizia in breve

Al Cineteatro Metropolitano è stato presentato “Lampo, il cane viaggiatore”. Il film racconta le avventure di un cane che attraversa diverse città e incontri. La proiezione ha coinvolto il pubblico, soprattutto gli amanti degli animali e delle storie di viaggio. La narrazione sottolinea come alcune storie rimangano vive nel tempo, pronte a essere condivise e rivissute ancora e ancora.