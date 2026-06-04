Le belle storie esistono | Lampo il cane viaggiatore protagonista al Cineteatro Metropolitano

Da reggiotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Cineteatro Metropolitano è stato presentato “Lampo, il cane viaggiatore”. Il film racconta le avventure di un cane che attraversa diverse città e incontri. La proiezione ha coinvolto il pubblico, soprattutto gli amanti degli animali e delle storie di viaggio. La narrazione sottolinea come alcune storie rimangano vive nel tempo, pronte a essere condivise e rivissute ancora e ancora.

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Certe storie non invecchiano mai. Restano ferme, come un treno in attesa, pronte a ripartire appena qualcuno decide di raccontarle. Rientra tra queste la storia di Lampo, il cane ferroviere che negli anni ’50 conquistò l’Italia viaggiando da solo sui convogli ferroviari, diventando un vero e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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