Al Cineteatro Metropolitano si terrà un evento di comicità sabato 28 marzo alle 21, con la presenza di due attori noti per il programma televisivo “Made in Sud”. L’appuntamento prevede uno spettacolo con Salvatore Gisonna e Peppe Laurato, che porteranno sul palco un intrattenimento all’insegna delle risate. L’ingresso è previsto per la serata di sabato presso il teatro cittadino.

Sarà un fine settimana all’insegna della comicità quello in programma al Cine-Teatro Metropolitano, che sabato 28 marzo alle 21 ospiterà due volti noti di Made in Sud: Salvatore Gisonna e Peppe Laurato. I due artisti porteranno in scena la commedia brillante “L’Amico dei Sogni”, inserita nella programmazione del progetto “Teatri della Magna Grecia”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione “Calabria Dietro le Quinte – APS” nell’ambito dell’avviso regionale “Programmi di distribuzione teatrale 2025” della Regione Calabria, propone un cartellone ricco e variegato. Teatro brillante, cabaret, spettacoli classici e contemporanei e appuntamenti per famiglie si alterneranno nelle prossime settimane, coinvolgendo anche i comuni di Gioiosa Ionica e Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - “L’Amico dei Sogni”: al Cineteatro Metropolitano risate assicurate con Gisonna e Laurato

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