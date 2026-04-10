Cosa succede in città? | al Cineteatro Metropolitano rock e ricordi con Blaskom Band
Venerdì 10 aprile alle 20,30 si terrà al Cineteatro Metropolitano una nuova rappresentazione della rassegna “Un palco per la città”. Lo spettacolo intitolato “Cosa succede in città?” sarà portato in scena dalla Blaskom Band, un gruppo musicale che propone un concerto dal vivo. L’evento si inserisce in una programmazione che prevede diverse iniziative dedicate alla scena musicale locale e agli spettacoli dal vivo in città.
Appuntamento venerdì 10 aprile alle ore 20,30 al Cineteatro Metropolitano per un nuovo appuntamento della rassegna “Un palco per la città” con lo spettacolo “Cosa succede in città?”. Protagonisti sul palco saranno i Blaskom Band, per un concerto interamente dedicato alle canzoni di Vasco Rossi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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