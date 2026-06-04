Le bancarelle con le ciliegie ma anche il corteo che attraversa Monza | quest' anno la festa di san Gerardo è speciale

A Monza, la festa di san Gerardo si svolge con un corteo che attraversa la città e bancarelle di ciliegie. L’evento include appuntamenti religiosi, culturali e musicali. La giornata è considerata speciale rispetto agli anni precedenti. La manifestazione coinvolge varie zone della città e attira numerosi partecipanti. La celebrazione si svolge nel rispetto del programma previsto, con momenti di preghiera e intrattenimento pubblico.

Monza si prepara a omaggiare il suo compatrono con un ricco calendario di appuntamenti religiosi, culturali e musicali. Il 6 giugno è infatti la festa di san Gerardo, un appuntamento attesissimo che quest'anno è caratterizzato da uno speciale richiamo alla figura di san Francesco d'Assisi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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