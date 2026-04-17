Le bancarelle del mercato a Monza arrivano anche di domenica

A Monza, le bancarelle del mercato non sono più presenti la domenica, salvo un’eccezione occasionale. Il prossimo 19 aprile, dalle 9 alle 19, il mercato straordinario si svolgerà nel centro storico, coinvolgendo le bancarelle non alimentari abitualmente presenti durante la settimana. Questa iniziativa temporanea permette ai cittadini e ai visitatori di fare acquisti in un orario diverso dal solito, offrendo un’opportunità di shopping nel cuore della città.

Mercato straordinario la domenica a Monza. Ma solo per una volta.L’appuntamento è per il prossimo 19 aprile: dalle 9 alle 19 i monzesi e i brianzoli potranno fare acquisti tra le bancarelle del consueto mercato (non alimentare) allestito nel cuore del centro storico. Un mercato straordinario.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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