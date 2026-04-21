Il miracolo a metà al San Gerardo e quella gemellina siamese che a Monza è nata per la seconda volta

Al San Gerardo si è verificato un evento che ha suscitato molta attenzione, mentre a Monza una neonata gemellina si è riprodotta dopo la nascita. Prima di essere medici, sono persone che vivono momenti intensi, tra emozioni e lacrime, quando si trovano ad affrontare situazioni delicate come il dolore per un cuore che smette di battere o la rinascita di una bambina.

Prima di essere grandi professionisti sono soprattutto uomini e donne. Genitori, figli, fratelli e sorelle che di fronte a quel cuoricino che aveva smesso di battere versavano lacrime. Ma mentre si piangeva, in silenzio, si continuava a operare per donare una seconda vita alla sorellina. E questo.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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