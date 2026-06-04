Le avventure della famiglia Caccapuzza
Un’idraulica intervenuta per riparare lo scaldabagno in una casa ha trovato la famiglia scomparsa. La donna si è recata nell’abitazione, ma non ha trovato nessuno e ha scoperto che la famiglia non era presente. La situazione ha portato a un episodio insolito e surreale, senza ulteriori dettagli sui motivi della scomparsa. La vicenda si è conclusa senza comunicazioni ufficiali o spiegazioni da parte delle persone coinvolte.
Le avventure della famiglia Caccapuzza. Quando l’insolita idraulica Rosa si reca a casa dei Caccapuzza per riparare lo scaldabagno, scopre che la famiglia è scomparsa! Si ritrova così coinvolta in un’avventura caotica e surreale. Insieme a un pesce saputello, una tartaruga sbadata, un criceto. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Le avventure della Famiglia Caccapuzza
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