Le avventure della famiglia Caccapuzza

Notizia in breve

Un’idraulica intervenuta per riparare lo scaldabagno in una casa ha trovato la famiglia scomparsa. La donna si è recata nell’abitazione, ma non ha trovato nessuno e ha scoperto che la famiglia non era presente. La situazione ha portato a un episodio insolito e surreale, senza ulteriori dettagli sui motivi della scomparsa. La vicenda si è conclusa senza comunicazioni ufficiali o spiegazioni da parte delle persone coinvolte.