Venerdì 24 aprile alle 9:30 si terrà nella Sala del Carroccio in Campidoglio a Roma la presentazione del libro “Le avventure di Ivan e Robin”, scritto da Alessandro De Vito. L’evento riguarda una fiaba che affronta temi come l’amicizia, l’identità e la crescita personale, combinando elementi di fantasia e riflessione. La sala, nota per la sua importanza storica, ospiterà l’iniziativa che coinvolgerà i partecipanti interessati al libro.

Al centro del racconto ci sono due protagonisti tanto diversi quanto complementari:Ivan, un coniglio convinto di essere un leone, e Robin, un leone che si sente un coniglio. Un incontro improbabile che dà vita a un viaggio avventuroso e simbolico, tra creature magiche, sfide e scoperte interiori. La loro amicizia diventa il motore di una narrazione che invita a guardare oltre le etichette e a riscoprire la propria autenticità. “Le avventure di Ivan e Robin” non è solo una storia per bambini, ma un racconto capace di parlare a tutte le età. Attraverso una scrittura semplice e coinvolgente, il libro affronta temi profondi come: Il messaggio è chiaro: non è ciò che sembriamo a definirci, ma ciò che siamo nel profondo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - “Le avventure di Ivan e Robin”: in Campidoglio la presentazione della fiaba sull’autenticità e l’amicizia

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