Lba Venezia-Virtus Bologna 89-85 highlights | la Reyer rimonta e va sul 2-0

Da gazzetta.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venezia ha battuto la Virtus Bologna 89-85 in gara-2, portandosi sul 2-0 nella serie playoff. La squadra ha rimontato nel corso della partita, conquistando così la seconda vittoria consecutiva e avvicinandosi alle finali scudetto.

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Venezia vince gara-2 contro la Virtus Bologna, sale sul 2-0 nella serie e intravede le finali scudetto. Grande protagonista Amedeo Tessitori, che chiude il match con 22 punti. Alle Vu Nere non bastano i 31 di Carsen Edwards. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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