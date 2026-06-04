Lba Venezia-Virtus Bologna 89-85 highlights | la Reyer rimonta e va sul 2-0
Venezia ha battuto la Virtus Bologna 89-85 in gara-2, portandosi sul 2-0 nella serie playoff. La squadra ha rimontato nel corso della partita, conquistando così la seconda vittoria consecutiva e avvicinandosi alle finali scudetto.
Venezia vince gara-2 contro la Virtus Bologna, sale sul 2-0 nella serie e intravede le finali scudetto. Grande protagonista Amedeo Tessitori, che chiude il match con 22 punti. Alle Vu Nere non bastano i 31 di Carsen Edwards. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Segui gli aggiornamenti su Venezia.
Basket Serie A, Brescia-Virtus Bologna 79-87: gli highlights
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Reyer da urlo! Virtus Bologna battuta 89-85 in gara-3
Eurolega, Maccabi-Virtus Bologna 85-89: highlightsNella partita di Eurolega, Virtus Bologna ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Maccabi con il punteggio di 89-85, chiudendo così la...
Temi più discussi: Semifinale Scudetto: sfida alla Virtus Bologna!; Conclusa Gara 3 di Venezia - Bologna: l'Umana Reyer vince 89-85 e sale 2-1 nella serie! | LBA; Venezia piega la Virtus Bologna in gara-3, è 2-1; Virtus-Venezia, le date delle semifinali playoff e le informazioni sui biglietti.
All'intervallo lungo la Virtus Bologna è avanti 45 a 40 contro la Reyer Venezia Rimani aggiornato attraverso storie, statistiche e reel su app LBA bit.ly/Download_appLBA #TuttoUnAltroSport #LBAPlayoff x.com
All'intervallo lungo la Virtus Bologna è avanti 45 a 40 contro la Reyer Venezia Rimani aggiornato attraverso storie, statistiche e reel su app LBA https://bit.ly/Download_appLBA #TuttoUnAltroSport #LBAPlayoff facebook
Venezia-Virtus Bologna 89-85: highlights Playoff Serie A basketCon una prestazione maiuscola in un Taliercio sold-out Venezia batte 89-85 la Virtus Bologna in gara-3 e torna in vantaggio nella serie di semifinale dei playoff di Serie A, ora sul 2-1 e ad un passo ... sport.sky.it
Venezia batte di nuovo la Virtus ed è a un passo dalla finale scudetto. Hackett, testata ed espulsioneTessitori trascina la Reyer alla rimonta dopo 30' di vantaggio Bologna grazie a un super Edwards. Finisce 89-85. Sabato il primo match point ... msn.com