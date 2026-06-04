Lazio saluta Romagnoli | ai dettagli il trasferimento in Qatar

Notizia in breve

Romagnoli lascia la Lazio e si trasferisce in Qatar. Il trasferimento è stato definito nei dettagli e dovrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. La conclusione dell’accordo è stata raggiunta tra le parti, senza ulteriori ritardi. Il calciatore sta per lasciare il club dopo aver concluso il suo contratto. La firma per il nuovo club è prevista a breve. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le trattative sono in fase avanzata.