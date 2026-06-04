Lazio saluta Romagnoli | ai dettagli il trasferimento in Qatar
Romagnoli lascia la Lazio e si trasferisce in Qatar. Il trasferimento è stato definito nei dettagli e dovrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. La conclusione dell’accordo è stata raggiunta tra le parti, senza ulteriori ritardi. Il calciatore sta per lasciare il club dopo aver concluso il suo contratto. La firma per il nuovo club è prevista a breve. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le trattative sono in fase avanzata.
Alessio Romagnoli è pronto a salutare la Lazio, rimandando di fatto il suo trasferimento in Qatar solamente di alcuni mesi. Alessio Romagnoli vicino all’addio alla Lazio (Ansa Foto) – calciomercato.it Il suo mancato trasferimento dalla Lazio all’Al Sadd di Roberto Mancini in inverno fece molto discutere con il difensore della Lazio che aveva già salutato i propri tifosi al termine della partita disputata a Lecce. Claudio Lotito non trovò poi l’accordo per la cessione del difensore classe 1995 che è pronto a dire addio ai biancocelesti nei prossimi giorni. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione la richiesta della Lazio è di circa 5 milioni di euro con il club qatariota che ha messo sul piatto 3 milioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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