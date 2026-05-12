Roma-Lazio un derby da Champions | torna Pellegrini Lazio senza Romagnoli

Il derby di Roma si giocherà, confermando la presenza di Pellegrini nella squadra di casa, mentre la Lazio scenderà in campo senza Romagnoli. La data dell'incontro non è ancora ufficiale, e sono ancora in corso discussioni riguardo a sospensioni, rinvii e ricorsi al Tar che riguardano la partita. Restano quindi da chiarire alcuni aspetti organizzativi prima che il match possa avere luogo.

Il derby di Roma si giocherà. Questa, almeno per ora, è l’unica certezza. Restano invece ancora da definire dettagli organizzativi e ufficialità legate a sospensioni, rinvii e ricorsi al Tar che hanno già acceso il clima attorno alla stracittadina più sentita della Capitale. Roma e Lazio arrivano all’appuntamento più importante dell’anno in due momenti profondamente diversi, ma accomunate dalla consapevolezza che i prossimi 90 minuti possono valere una stagione intera. La squadra di Gian Piero Gasperini si presenta al derby sulle ali dell’entusiasmo dopo la rocambolesca vittoria ottenuta al Tardini contro il Parma nei minuti di recupero. Un...🔗 Leggi su Sololaroma.it

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VINCIAMO IL DERBY ALL'ULTIMO! | ROMA-LAZIO 1-2 | HIGHLIGHTS PRIMAVERA 1

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