Lazio i convocati per il Bologna | rientra Romagnoli Diverse assenze per Sarri

Il tecnico della Lazio ha convocato 24 giocatori per la partita contro il Bologna, con il rientro di Romagnoli. Sono assenti diversi giocatori, mentre altri sono stati inclusi nella lista. La partita si disputerà prossimamente e la squadra si prepara con questa rosa. La formazione sarà decisa in base alle scelte dell’allenatore.

La Lazio, reduce da due successi di fila contro Sassuolo e Milan, si appresta ad affrontare il Bologna per la 30ª giornata di Serie A. Ventiquattro i giocatori convocati da Sarri, che dovrà fare ancora una volta a meno di Gigot, Rovella, Provedel, Cataldi e Basic. Out anche capitan Zaccagni, che in settimana si è sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra. La buona notizia per il tecnico riguarda Romagnoli, il quale torna regolarmente in lista. Furlanetto, Giacomone, Motta; Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Romagnoli, Provstgaard; Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Przyborek, Taylor; Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lazio, i convocati per il Bologna: rientra Romagnoli. Diverse assenze per Sarri Articoli correlati Convocati Lazio-Juventus: Sarri sceglie Romagnoli e Lazzari, ecco la lista completaLa vigilia della sfida tra Lazio e Juventus, valida per la 24ª giornata della stagione 2025/26, segna la definizione della lista dei convocati e... Leggi anche: Lazio, i convocati per la Juventus: la decisione di Sarri su Romagnoli e Lazzari. La lista completa per il match! Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lazio i convocati per il Bologna... Temi più discussi: Serie A Enilive | Lazio-Milan, i convocati biancocelesti; Milan, la probabile formazione contro la Lazio: Jashari dal 1'. Estupinan corre a sinistra; Lazio-Milan, i convocati di mister Sarri per la sfida; Lazio, la decisione su Romagnoli: i convocati e la probabile formazione, da Patric a Isaksen. Bologna, i convocati per la Lazio: out Pobega e OdgaardSono 23 i giocatori inseriti in lista da Vincenzo Italiano per la sfida in programma al Dall'Ara domani alle 15 ... msn.com Convocati Lazio per il Bologna, le scelte di Sarri: un recupero fondamentale per i biancocelesti! L’elenco completo dei calciatori a disposizioneConvocati Lazio per il Bologna, le scelte di Sarri: un recupero fondamentale per i biancocelesti! L'elenco completo dei calciatori a disposizione ... calcionews24.com Torino (3-2) Lazio (1-0) Inter (1-0) Cremonese (2-0) Parma (1-0) Como (1-1) Pisa (2-1) Bologna (3-0) AS Roma (1-1) Lecce (1-0) Como (3-1) Fiorentina (1-1) Genoa (1-1) Cagliari (1-0) Verona (3-0) Sassuolo (2-2) Torino ( x.com Caprarola (Lazio) Palazzo Farnese Sala della Guarda- La Sala delle Guardie nel Palazzo Farnese di Caprarola è un ambiente rinascimentale affrescato da Federico Zuccari tra il 1567 e il 1569. Antica sede dei palafrenieri, la sala presenta sul soffitto decorazi facebook