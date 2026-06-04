L' azienda irpina Punto Netto porta la filosofia del Total Quality Management all' ECNDT 2026 di Verona
L’azienda irpina Punto Netto partecipa alla 14ª Conferenza europea sui Controlli non distruttivi (ECNDT 2026), in programma a Verona dal 15 al 19 giugno. L’evento è uno dei principali appuntamenti internazionali nel settore della qualità, dell’ispezione e dell’ingegneria dei materiali. Punto Netto porta la filosofia del Total Quality Management, che si concentra sulla gestione totale della qualità, all’interno della conferenza.
Punto Netto protagonista alla 14ª Conferenza europea sui Controlli non distruttivi (ECNDT 2026) in programma a Verona dal 15 al 19 giugno, uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale per il settore della qualità, dell’ispezione e dell’ingegneria dei materiali.Oltre il controllo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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