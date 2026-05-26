Quality of care quality of life congresso per chirurghi senologi

Notizia in breve

A Brindisi si è svolto un congresso dedicato alla qualità delle cure e della vita delle pazienti in ambito senologico. L'evento ha riunito chirurghi e professionisti del settore, offrendo uno spazio per presentare le ricerche più recenti e approfondire tecniche e pratiche cliniche. Durante la giornata si sono svolti interventi e discussioni finalizzate all’aggiornamento professionale e allo scambio di esperienze tra i partecipanti.