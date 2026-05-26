Quality of care quality of life congresso per chirurghi senologi
A Brindisi si è svolto un congresso dedicato alla qualità delle cure e della vita delle pazienti in ambito senologico. L'evento ha riunito chirurghi e professionisti del settore, offrendo uno spazio per presentare le ricerche più recenti e approfondire tecniche e pratiche cliniche. Durante la giornata si sono svolti interventi e discussioni finalizzate all’aggiornamento professionale e allo scambio di esperienze tra i partecipanti.
BRINDISI - Una vetrina per le ricerche più avanzate e un’occasione unica di formazione, crescita e networking per tutti i partecipanti. Questa la finalità dell'undicesima edizione del congresso Quality of Care Quality of Life, in programma dal 7 al 9 giugno nella sala conferenze dell'Autorità. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Gastroenterologia moderna e MICI: innovazione, IA e qualità di vita | XVI Congresso IG IBD
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