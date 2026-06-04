L' avvio di YouTopic 2026 le mostre e poi Rossi presenta La Rosa d’Ombra gli eventi
Oggi, giovedì 4 giugno, nell'Aretino si svolgono diverse iniziative culturali. Si apre con l’avvio di YouTopic 2026, un evento dedicato alle mostre che coinvolge vari spazi espositivi della zona. In contemporanea, l’artista Rossi presenta “La Rosa d’Ombra”, una nuova produzione artistica. Questi eventi si svolgono nel pomeriggio e coinvolgono pubblico e visitatori interessati alle diverse forme di espressione culturale.
Ecco gli eventi di oggi, giovedì 4 giugno, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUISpeciale Sagre - Gli eventi del buon. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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