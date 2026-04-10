Sonidumbra in concerto Gli occhi d' Aurturo e le mostre | gli eventi di oggi
Gli eventi di oggi, venerdì 10 aprile, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.Gli eventi di oggiArezzo - Al centro di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
La Minerva, gli Etruschi e le mostre dedicate: tutti gli eventi di oggiC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Ecco gli...
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Sonidumbra in concerto per ToscanaInFolk a TortaiaArezzo, 8 aprile 2026 – Al Centro Aggregazione Sociale Tortaia venerdì 10 aprile alle ore 21:00 torna la rassegna ToscanaInFolk a Tortaia con Sonidumbra in concerto. Il gruppo Sonidumbra si occupa dal ... lanazione.it
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