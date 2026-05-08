Piacenza donna uccisa in casa | si cerca il marito che avrebbe chiamato i soccorsi

A Piacenza una donna di 56 anni è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione. Secondo quanto riferito, il marito avrebbe chiamato i soccorsi, confessando di aver ucciso la moglie durante la conversazione con le forze dell’ordine. Sul luogo sono intervenuti gli agenti, ma il marito non era presente al momento del loro arrivo. Le autorità stanno cercando l’uomo nell’ambito delle indagini in corso.

Il marito della donna avrebbe confessato nella chiamata al 112 di aver ucciso sua moglie. Una volta sul posto, oltre al corpo senza vita della 56enne, il coniuge non c’era Una chiamata al 112 ha allarmato immediatamente le forze dell’ordine della città di Piacenza. Dall’altra parte la voce diun uomocheavrebbe confessato di aver ucciso sua moglie. A quel punto, i soccorsi che si sono recati sul posto hanno fatto la macabra scoperta verso le 15:30: una donna di 56 anni è stata trovata morta nella sua abitazione. Però, chi avrebbe fatto quella chiamata non era presente, secondo gli inquirenti, quindi,il marito della donna si sarebbe allontanato facendo perdere le sue tracce.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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