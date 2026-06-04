Lavoro Inail | 270 infortuni mortali nel 2026
Nei primi quattro mesi del 2026, l’Inail ha registrato 270 infortuni mortali sul lavoro. I dati si riferiscono a denunce ufficiali presentate nel periodo. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui settori coinvolti. La cifra rappresenta una variazione rispetto agli anni precedenti, senza specificare se in aumento o in diminuzione. Restano in attesa di aggiornamenti ufficiali ulteriori approfondimenti sulle dinamiche di questi incidenti.
Secondo l’Inail, sono in totale 270 gli infortuni mortali denunciati nei primi quattro mesi dell’anno. Un dato in calo rispetto allo scorso anno. Intervista a Marcello Fiori, Direttore generale Inail. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Lavoro, Inail: 270 infortuni mortali nel 2026
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