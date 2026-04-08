Inail | infortuni mortali in calo del 26% Calderone | La sicurezza sul lavoro è una priorità del governo

Nei primi due mesi dell’anno, le denunce di infortunio sul lavoro all’Inail sono arrivate a 63, segnando un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel frattempo, i infortuni mortali sono diminuiti del 26% rispetto al passato recente. Il rappresentante del governo ha dichiarato che la sicurezza sul lavoro rimane una priorità, senza fornire ulteriori dettagli.

Aumentano le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail nei primi due mesi dell’anno sono state 63.112 (+2,4% rispetto allo stesso periodo 2025); per gli infortuni in itinere, avvenuti nel tragitto casa-lavoro, sono state 13.217 (+8,5%). E al contempo diminuiscono in modo rilevante le denunce di infortuni mortali, che sono state 70, dunque 27 in meno rispetto alle 97 del 2025. Ad evidenziarlo è l’ Inail nel suo rapporto che fa riferimento al mese di febbraio 2026. Incidenza sul totale degli occupanti è pari allo 0,29. Confrontando il numero dei casi mortali in occasione di lavoro (al netto degli studenti) agli occupati Istat nei... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Inail: infortuni mortali in calo del 26%. Calderone: “La sicurezza sul lavoro è una priorità del governo” Leggi anche: Inail: nel 2025 infortuni sul lavoro +1,4% e 1.093 casi mortali Infortuni in aumento del 6% a Forlì-Cesena, Cisl: "La sicurezza sul lavoro deve essere la nostra priorità”Secondo i più recenti dati Inail, nel 2025 le denunce di infortunio sul lavoro in Emilia-Romagna sono state 76. Temi più discussi: Inail, in due mesi 99 infortuni mortali, calo del 25,6%; Inail: nei primi 2 mesi infortuni +2,6% ma morti sul lavoro -26,1%; I dati Inail, gli infortuni mortali in calo del 26%; Lavoro, Inail: nei primi due mesi infortuni +2,6% ma casi mortali -26,1%. Inail, in due mesi 99 infortuni mortali, calo del 25,6% (2)Tenuto conto dei dati sul mercato del lavoro rilevati mensilmente dall'Istat e rapportato il numero degli infortuni denunciati in occasione di lavoro (al netto degli studenti) a quello degli occupati ... ansa.it I dati Inail, gli infortuni mortali in calo del 26%Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail nei primi due mesi dell'anno sono state 63.112 (+2,4% rispetto allo stesso periodo 2025); per gli infortuni in itinere, ... ilmessaggero.it Infortunio a scuola: come funziona la copertura INAIL 2025/2026 - facebook.com facebook Il 27 marzo a Teramo “Sicurezza in azione”, convegno, rivolto agli studenti, e promosso dalla sede Inail e dal Polo Tecnologico ed Economico “Alessandrini, Marino, Pascal, Comi, Forti” con l'obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza. urly.it/31f7qp x.com