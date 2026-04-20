A Bologna, all’interno della Casa Circondariale “Rocco D’Amato”, è stato aperto un nuovo caseificio realizzato in collaborazione con l’azienda Granarolo. L’obiettivo è offrire ai detenuti opportunità di lavoro e formazione nel settore caseario. La struttura rappresenta un progetto specifico per favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti e migliorare le competenze professionali disponibili all’interno del carcere.

AGI - A Bologna è stato inaugurato un caseificio all’interno della Casa Circondariale “Rocco D’Amato”, realizzato grazie alla collaborazione con Granarolo. L’iniziativa offrirà opportunità lavorative ai detenuti, rafforzando un modello che punta sulla formazione professionale come strumento per ridurre la recidiva. "Prosegue un lavoro strutturale di investimenti nei percorsi di recupero e reinserimento. Oggi, a Bologna, viene inaugurato un caseificio della Granarolo che darà lavoro ai detenuti all’interno dell’istituto penitenziario: un ulteriore progetto concreto che mette al centro la persona e abbatte la recidiva", ha dichiarato il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, intervenuto alla cerimonia.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Nel carcere di Bologna un caseificio offre lavoro e formazione ai detenuti

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