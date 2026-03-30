Un nuovo progetto intitolato ‘Guida ResponsabilMente’ è stato avviato nella regione, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui pericoli legati alla guida. La proposta si inserisce nell’ambito di iniziative volte a promuovere comportamenti più consapevoli tra i giovani. La partenza di questa campagna si inserisce in un quadro più ampio di interventi sulla sicurezza stradale.

Napoli, al via il progetto ‘Guida ResponsabilMente’ per sensibilizzare gli studenti sui rischi della guida. “L’uscita della Campania dal Piano di rientro sanitario ci consente ora di dare risposte più concrete, rapide e vicine ai cittadini. È il risultato di un lavoro costruito nel tempo, espressione di un impegno collettivo portato avanti con dedizione negli anni” – dichiara Mario Casillo, Vicepresidente della Regione Campania. “Per dieci anni, nel mio ruolo di capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, insieme al Presidente Vincenzo De Luca, ho seguito questo percorso. Abbiamo sostenuto un piano esigente, capace di tenere insieme la necessità di salvaguardare i conti e, allo stesso tempo, di riorganizzare i servizi e rilanciare il sistema sanitario. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Mario Casillo: “Fuori dal Piano di rientro: risultato frutto di un lungo lavoro. Ora la sanità campana riparte”

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