Nel suo canale YouTube, il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha commentato la situazione del Milan, affermando che la società non deve valutare i vantaggi e gli svantaggi di un possibile cambio di allenatore con Allegri. Pedullà ha sottolineato che non è necessario considerare questa opzione in questo momento e ha parlato di alcuni aspetti legati alla gestione della squadra. La discussione si è concentrata sulle decisioni da prendere in vista delle prossime partite.

"Lungi da me tornare su argomenti triti e ritriti, che si riferiscono ai tre anni di Allegri con la Juventus. A me piace un calcio propositivo, dove cerchi di comandare il gioco. In questo momento il Milan non deve pensare ai pro e ai contro Allegri, ci saranno alcune interpretazioni filtrate, i difensori d'ufficio che scenderanno in campo, quelli che non fanno discorsi lucidi ma influenzati da rapporti particolari, il Milan non ha bisogno di questo. Il Milan ha bisogno di mettere una volta per tutte il punto su determinate cose che si sono verificate, sull'importanza e il coinvolgimento dell'allenatore, non mi riferisco al campo, sul gruppo di lavoro, sull'importanza e il coinvolgimento del direttore sportivo"🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pedullà: “Il Milan non deve pensare ai pro e ai contro Allegri, non ha bisogno di questo”

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