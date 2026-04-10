Due tennisti italiani si sono qualificati agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo 2026, mentre altri due sono stati eliminati. Nella giornata di mercoledì, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli hanno perso i loro incontri, lasciando spazio a Jannik Sinner e Matteo Berrettini, che proseguono nel torneo. Durante una dichiarazione, un rappresentante ha commentato che Musetti non dovrebbe concentrarsi sui punti e ha citato Nadal come riferimento di Sinner.

Saranno due (Jannik Sinner e Matteo Berrettini) i rappresentanti italiani agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2026, dopo le sconfitte rimediate nella giornata di mercoledì da Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ Nel guardare la partita, al di là di come stesse giocando Musetti, ho pensato che fosse un peccato vedere questo match così presto. Sicuramente è stato sfortunato nel pescare subito il giocatore peggiore che gli potesse capitare, ma ho avuto la netta impressione che Vacherot volesse questa vittoria più di quelle che ha ottenuto a Shanghai. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “Musetti non deve pensare ai punti. Il riferimento di Sinner è Nadal per un aspetto”

Puppo: “Sinner in un aspetto è più bravo di Alcaraz. Jannik a parte, il tennis italiano sta deludendo”Dario Puppo (giornalista/telecronista di Eurosport) si è espresso sui temi d’attualità del tennis mondiale nell’ultima puntata di TennisMania, in...

Puppo: “Sinner sbagliò ad andare in Corea: era malato e la pagò. Musetti troppo spremuto: a volte serve rifiutare”Ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, in cui al centro ci sono stati vari tempi legati al tennis.

Temi più discussi: Puppo: Musetti non deve pensare ai punti. Il riferimento di Sinner è Nadal per un aspetto; Puppo: Sappiamo che Sinner fa la comunicazione un po’ in questa maniera. Non capisco Alcaraz asettico; Monaco: La sconfitta di Musetti pagherà i dividendi più avanti, però non può farsi prendere dalla negatività; Ambesi: Musetti ha smossato degli angoli, ma non può cambiare del tutto. Non vedo chi possa impensierire Alcaraz e Sinner.

Monaco: La sconfitta di Musetti pagherà i dividendi più avanti, però non può farsi prendere dalla negativitàLa sconfitta in due set di Lorenzo Musetti al rientro dall'infortunio contro l'idolo locale Valentin Vacherot nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di ... oasport.it

Ambesi: Musetti ha smossato degli angoli, ma non può cambiare del tutto. Non vedo chi possa impensierire Alcaraz e SinnerLa giornata di mercoledì ha segnato l'eliminazione degli azzurri Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli dal Masters 1000 di Montecarlo 2026, quindi saranno ... oasport.it

Ora per alcuni ad Aprilia Alda Puppo è un lontano ricordo, ma per altri, un affetto coltivato nel tempo - facebook.com facebook