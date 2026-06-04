Lavori sulla Tre Valli Umbre | interventi nella galleria Forca di Cerro
A partire da martedì 9 giugno, sulla strada statale 685 tra gli svincoli di Eggi e Sant'Anatolia di Narco, sono iniziati lavori di messa in sicurezza nella galleria Forca di Cerro. Gli interventi riguardano l’adeguamento della struttura e si svolgono all’interno della galleria. La circolazione sulla statale è soggetta a modifiche durante le operazioni. I lavori sono stati comunicati da Anas e si protrarranno per un periodo non specificato.
Lavori sulla statale Tre Valli Umbre per la messa in sicurezza della galleria Forca di Cerro. Anas comunica che, a partire da martedì 9 giugno, sulla strada statale 685, tra gli svincoli di Eggi e Sant'Anatolia di Narco all'interno della galleria, saranno eseguiti gli interventi di adeguamento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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