Lavori sulla Tre Valli Umbre | interventi nella galleria Forca di Cerro

Notizia in breve

A partire da martedì 9 giugno, sulla strada statale 685 tra gli svincoli di Eggi e Sant'Anatolia di Narco, sono iniziati lavori di messa in sicurezza nella galleria Forca di Cerro. Gli interventi riguardano l’adeguamento della struttura e si svolgono all’interno della galleria. La circolazione sulla statale è soggetta a modifiche durante le operazioni. I lavori sono stati comunicati da Anas e si protrarranno per un periodo non specificato.