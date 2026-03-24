Lavori nella galleria Torbido chiusura notturna sulla SS682 Jonio Tirreno | ecco quando

Nella notte, il tratto della strada statale 682 Jonio Tirreno sarà chiuso al traffico per alcune ore. La chiusura si rende necessaria per permettere interventi di manutenzione agli impianti installati nella galleria Torbido. Questi lavori erano stati temporaneamente sospesi a causa delle recenti piogge alluvionali, che avevano ostacolato le operazioni sui tratti di raccordo alla cabina di alimentazione.

La comunicazione dell'Anas. Le modalità di chiusura saranno quelle già adottate in precedenza e il percorso alternativo sarà garantito attraverso la SP5 È quanto comunica l'Anas che segnala agli utenti: “Durante le ore diurne (06:00 – 22:00) la circolazione sarà regolare. Le modalità di chiusura saranno quelle già adottate in precedenza e il percorso alternativo sarà garantito attraverso la SP5, che congiunge gli svincoli tra Limina e Mammola”. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Terremoto nel mar Tirreno meridionale e Isole Eolie, scossa di magnitudo 4.6 avvertita anche a Reggio Calabria 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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