Lavori sulla Tolemaide cantieri al via dalla prossima settimana | attenzione a senso unico e deviazioni
Da lunedì, il cantiere sulla SP 136 ‘Tolemaide’ tra la rotatoria ‘Mitica’ e quella sulla SS 16 aprirà i lavori. Verrà attuato un senso unico alternato e sono previste deviazioni del traffico. I lavori riguardano il primo tratto della strada e dureranno fino a data da definirsi. La modifica alla viabilità sarà seguita da segnaletica temporanea e attenzione alla segnaletica stradale.
Lunedì, 8 giugno, apre il cantiere dei lavori per la sistemazione del primo tratto della SP 136 ‘Tolemaide’, quello tra la rotatoria ‘Mitica’ e la rotatoria sulla SS 16”, come annunciato nei giorni scorsi dal presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad. Il tratto interessato dai. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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