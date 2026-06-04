Lavori sulla Tolemaide cantieri al via dalla prossima settimana | attenzione a senso unico e deviazioni

Notizia in breve

Da lunedì, il cantiere sulla SP 136 ‘Tolemaide’ tra la rotatoria ‘Mitica’ e quella sulla SS 16 aprirà i lavori. Verrà attuato un senso unico alternato e sono previste deviazioni del traffico. I lavori riguardano il primo tratto della strada e dureranno fino a data da definirsi. La modifica alla viabilità sarà seguita da segnaletica temporanea e attenzione alla segnaletica stradale.