Senso unico alternato per lavori in corso fino al 18 maggio sulla provincialoe 55
Fino al 18 maggio, sulla strada provinciale 55 sarà in vigore il senso unico alternato a causa di lavori lungo la carreggiata. La strada si estende dal fiume Simeto alla strada n. 20, nel territorio di Catania. Gli interventi riguardano il prolungamento della pista dell’aeroporto di Fontanarossa e l’adeguamento della linea ferroviaria, con lavori in corso nella zona interessata.
Proseguono gli interventi lungo la strada provinciale 55 “Dal fiume Simeto alla strada n. 20”, nel territorio di Catania, nell’ambito dei lavori connessi al prolungamento della pista dell’aeroporto di Fontanarossa e all’adeguamento della linea ferroviaria. Per consentire l’esecuzione delle.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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