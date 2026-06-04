Lavori lungo l' autostrada A1 | chiuso il casello di Parma

Da parmatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il casello di Parma Centro sull'autostrada A1 sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni dalle 21 di venerdì 5 giugno alle 5 di sabato 6 giugno. La chiusura è necessaria per lavori di manutenzione ordinaria. Durante questo periodo, si consiglia di utilizzare percorsi alternativi. La chiusura riguarda esclusivamente l’accesso in entrata al casello. Non sono previste altre interruzioni o variazioni sulla tratta.

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Il casello di Parma Centro, lungo l'autostrada Milano-Napoli, sarà chiuso - in entrata in entrambe le direzioni - dalle ore 21 di venerdì 5 alle ore 5 di sabato 6 giugno, per consentire lavori di ordinaria manutenzione. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Milano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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