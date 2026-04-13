Autostrada A1 casello di Valmontone chiuso in direzione Napoli Tutte le informazioni

Nella serata e nella notte di oggi, il casello di Valmontone sull'autostrada A1 in direzione Napoli sarà chiuso al traffico. Sono state annunciate modifiche temporanee alla viabilità lungo questo tratto dell'autostrada che collega Milano a Napoli. La chiusura è stata comunicata dalle autorità e interesserà il traffico in direzione sud, con possibili ripercussioni sui flussi di veicoli in transito.

Temporanee modifiche alla viabilità sono previste per la serata e la nottata odierna lungo l'asse dell'Autostrada A1 Milano-Napoli. Al fine di consentire programmati e necessari interventi di ispezione e manutenzione strutturale su un cavalcavia di competenza, la stazione autostradale di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Autostrada A1, casello di Frosinone chiuso per lavori. Tutte le informazioniDisposta la chiusura temporanea della stazione autostradale del capoluogo ciociaro in entrambe le direzioni nella notte tra l'8 e il 9 aprile... A1 Milano-Napoli, chiusura del casello di Valmontone: scattano le verifiche ai cavalcavia. Tutte le informazioniAttenzione per chi viaggia in direzione Sud verso la Ciociaria nelle prossime notti.