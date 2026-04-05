Autostrada A1 casello di Frosinone chiuso per lavori Tutte le informazioni

L'autostrada A1 nel tratto di Frosinone sarà chiusa al traffico presso il casello locale a causa di lavori di manutenzione programmata. L'intervento, volto a migliorare la sicurezza e la percorribilità, comporterà la sospensione temporanea dell'accesso e dell'uscita dal casello. La chiusura è prevista per un determinato periodo e potrebbe influenzare il flusso di veicoli nella zona. Sono state comunicate indicazioni e eventuali alternative per gli automobilisti coinvolti.

Disposta la chiusura temporanea della stazione autostradale del capoluogo ciociaro in entrambe le direzioni nella notte tra l'8 e il 9 aprile L'infrastruttura autostradale della Ciociaria si prepara a un nuovo intervento di manutenzione programmata volto a migliorare la sicurezza e la percorribilità. Sull'autostrada A1 Milano-Napoli, la viabilità locale subirà una temporanea variazione per consentire l'esecuzione di lavori infrastrutturali all'altezza del capoluogo. Come comunicato ufficialmente dagli enti gestori, la stazione autostradale di Frosinone sarà interessata da una chiusura totale. Il blocco riguarderà sia le rampe di entrata in autostrada, sia quelle di uscita per chi proviene dalla viabilità principale (sia da Nord che da Sud). 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it A1 Milano-Napoli, chiuso per alcune ore il casello di Frosinone. Tutte le informazioniAncora una giornata, o meglio alcune ore, di disagi per gli automobilisti in transito dalle parti di Frosinone. A1, casello di Colleferro ancora chiuso: nuova tranche di lavori al viadotto. Tutte le informazioniNon c'è pace per i pendolari che utilizzano lo svincolo autostradale di Colleferro. Temi più discussi: Cantieri sulla Diramazione Roma Sud dell'A1, chiude il casello di San Cesareo; L'incredibile caso dell'autostrada A14 con 24 km di coda; Incidente sull'A1 tra Frosinone e Ceprano; Chiuso per una notte il casello di Caserta Nord per lavori. Paura in autostrada: auto fuori controllo distrugge casello, choc per la polizia durante i rilieviUn'incredibile fuga ad alta velocità sull'A1 culmina in un incidente. Un conducente ubriaco e senza patente arrestato dopo manovre spericolate. Scopri tutt ... bigodino.it Ubriaco fugge in autostrada senza una ruota e sfonda il casello a Castelnuovo di Porto: arrestatoCorsa folle sull’A1 senza pneumatico, poi lo schianto e il tentativo di fuga a piedi. L’uomo aveva la patente sospesa ed è risultato positivo all’alcol test. Un assurdo viaggio in autostrada che potev ... fanpage.it Autostrada A16 Napoli-Canosa, chiuso per una notte il tratto Candela - Grottaminarda verso Napoli x.com CHIUSURA TRATTO Contestualmente sarà chiusa l'area di servizio "Gargano est", situata nel suddetto tratto. #lattacco #autostrada #foggia #sansevero - facebook.com facebook