Lavori infrastrutturali l' ufficio postale chiude per tutto il mese | Atm non disponibile

Notizia in breve

Da giovedì 4, l’ufficio postale di Ferrara 4 in via Giuoco del Pallone 9 sarà chiuso per un mese a causa di lavori infrastrutturali. Durante questo periodo, l’ATM dell’ufficio non sarà disponibile. Poste Italiane ha comunicato la sospensione temporanea dei servizi presso questa sede, senza indicare date di riapertura. La chiusura interessa tutte le attività dell’ufficio fino a nuova comunicazione.