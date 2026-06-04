Lavori infrastrutturali l' ufficio postale chiude per tutto il mese | Atm non disponibile
Da giovedì 4, l’ufficio postale di Ferrara 4 in via Giuoco del Pallone 9 sarà chiuso per un mese a causa di lavori infrastrutturali. Durante questo periodo, l’ATM dell’ufficio non sarà disponibile. Poste Italiane ha comunicato la sospensione temporanea dei servizi presso questa sede, senza indicare date di riapertura. La chiusura interessa tutte le attività dell’ufficio fino a nuova comunicazione.
Poste Italiane comunica che da giovedì 4 inizieranno i lavori infrastrutturali all’ufficio postale di Ferrara 4, sito in via Giuoco del Pallone 9. Durante il periodo degli interventi il servizio Atm non sarà disponibile.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa clientela, per tutte le. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
VALLECORSA: Senza ufficio Postale da sei mesi del 21-01-2026
Notizie e thread social correlati
L'ufficio postale chiude per i lavori del progetto PolisL'ufficio postale di San Prisco resterà chiuso a causa di lavori di ammodernamento legati al progetto Polis di Poste Italiane.
Leggi anche: Chiude l'ufficio postale per i lavori di ammodernamento del progetto Polis
Temi più discussi: Lavori infrastrutturali, l'ufficio postale chiude per tutto il mese: Atm non disponibile; Nuovamente disponibile dopo i lavori infrastrutturali l’ufficio postale di Gatteo; INVITO STAMPA Presentazione fine lavori passeggiata S.Osvaldo; Mobilità. Integrazione ordinanza. Lavori area ponte Corleone.
Insieme al ministro Matteo #Salvini ho incontrato il presidente della Regione Liguria Marco #Bucci per un aggiornamento sui principali dossier infrastrutturali del territorio. Al centro del confronto la nuova diga foranea di Genova, il tunnel subportuale, il Terzo V x.com
UFFICIO POSTALE DI AIROLA chiuso dal 18/06/2026 al 18/07/2026 per lavori infrastrutturali progetto Polis Per il periodo di chiusura l'ufficio postale di Airola sarà trasferito in quello di Moiano facebook
San Giovanni al Natisone, dal 9 giugno lavori all’ufficio postale di via RomaInterventi di ammodernamento nell’ufficio di via Roma da martedì 9 giugno. Operazioni e raccomandate garantite a Corno di Rosazzo ... nordest24.it
Progetto Polis, lavori terminati. L’Ufficio postale riapre al pubblico: Servizio essenziale per la cittàDopo mesi di attesa e disagi, lunedì riaprirà finalmente l’Ufficio Postale di Canegrate, chiuso da dicembre per lavori di adeguamento nell’ambito del Progetto Polis. La conferma è arrivata in una ... ilgiorno.it