Lavori infrastrutturali l' ufficio postale chiude per tutto il mese | Atm non disponibile

Da ferraratoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da giovedì 4, l’ufficio postale di Ferrara 4 in via Giuoco del Pallone 9 sarà chiuso per un mese a causa di lavori infrastrutturali. Durante questo periodo, l’ATM dell’ufficio non sarà disponibile. Poste Italiane ha comunicato la sospensione temporanea dei servizi presso questa sede, senza indicare date di riapertura. La chiusura interessa tutte le attività dell’ufficio fino a nuova comunicazione.

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Poste Italiane comunica che da giovedì 4 inizieranno i lavori infrastrutturali all’ufficio postale di Ferrara 4, sito in via Giuoco del Pallone 9. Durante il periodo degli interventi il servizio Atm non sarà disponibile.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa clientela, per tutte le. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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