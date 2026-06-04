Lavori in centrale | acqua sospesa in sei comuni udinesi

Lunedì 9 giugno, tra le 8:00 e le 16:00, l'acqua sarà sospesa o ridotta in sei comuni dell’area udinese a causa di lavori in una centrale. La comunicazione è stata diffusa dal gestore del servizio idrico, che ha indicato il periodo di interruzione. Durante questa fascia oraria, i cittadini potrebbero non avere accesso all’acqua o riceverla in quantità limitata.

Cafc spa, il gestore del servizio idrico integrato, ha comunicato che lunedì 9 giugno, dalle 8:00 alle 16:00, sarà necessario sospendere o ridurre l'erogazione dell'acqua in sei comuni del territorio udinese. Il motivo è un intervento di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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