Per un mese, i treni tra Gallarate e Porto Ceresio non circoleranno a causa di lavori di Rfi. La linea sarà sospesa e i passeggeri dovranno utilizzare servizi alternativi. La tratta attraversa anche Varese, che resterà collegata attraverso percorsi di emergenza. La sospensione durerà circa 30 giorni e riguarda tutte le corse lungo questa tratta. La comunicazione è stata diffusa da Trenord, che ha precisato le date di inizio e fine lavori.

Varese, 4 giugno 2026 – Un mese di disagi per chi si muove lungo le direttrici ferroviarie del Nord Ovest della Lombardia gestite da Trenord. A causa di alcuni interventi infrastrutturali disposti da Rfi, è prevista una serie di modifiche al servizio. In particolare, dal 7 giugno al 5 luglio sarà sospesa la circolazione dei treni sulle tratte Gallarate-Varese-Porto Ceresio e Malpensa-Varese-Stabio; a questa variazione si aggiungerà dal 7 al 13 giugno la sospensione della circolazione fra Rho e Gallarate. Per chi deve viaggiare sulle tratte interessate dalle interruzioni sono stati previsti bus sostitutivi e itinerari alternativi in treno. Il supporto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavori di Rfi: per un mese niente treni fra Gallarate e Porto Ceresio (e in mezzo c’è Varese)

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