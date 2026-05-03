Lavori di pavimentazione sulla A26 | chiusura fra Arona e la diramazione Gallarate-Gattico

Per consentire lavori di pavimentazione, sulla A26 Genova Gravellona Toce sarà chiuso il tratto tra Arona e la diramazione Gallarate-Gattico, in direzione Genova. La chiusura sarà in vigore nelle notti di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, con orario dalle 22 alle 6. La strada resterà aperta in entrambe le direzioni fino all’inizio dei lavori, che coinvolgeranno la carreggiata in entrambe le direzioni per tutta la notte.

Chiusure. Sulla autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e l'allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Genova: nelle due notti di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, con orario 22-6; dalle 23.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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