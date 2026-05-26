Tra le 00:00 di sabato 30 maggio e le 04:00 di lunedì 1 giugno, la ferrovia tra Milano e Domodossola sarà sospesa tra Gallarate e Rho a causa di lavori. Durante questo periodo, nessun treno circolerà su questa tratta.

Dalla mezzanotte di sabato 30 maggio fino alle ore 4 di lunedì 1 giugno, la linea ferroviaria tra Milano e Domodossola subirà un blocco totale della circolazione tra Gallarate e Rho. Rfi ha programmato questo fermo per procedere con gli interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale previsti nel piano di gestione della rete. Il cantiere si concentra sulla tratta lombarda che collega le stazioni citate. L’obiettivo primario riguarda l’installazione del sistema Ertms, lo standard europeo già operativo sulle linee ad alta velocità. Questa nuova tecnologia garantirà una gestione del traffico ferroviario più precisa, aumentando la regolarità dei passaggi e l’affidabilità complessiva della rete. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco treni Milano-Domodossola: stop tra Gallarate e Rho per lavori

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