Lavori Brt ecco le nuove fermate | a Japigia spuntano le prime pensiline
Sono state avviate le procedure di installazione delle pensiline alle fermate del sistema di trasporto pubblico locale a Bari, previsto per il 2027. A Japigia sono state installate le prime pensiline, segnando un passo importante nei lavori di realizzazione del percorso Brt. Le nuove fermate rappresentano una delle fasi finali prima dell’attivazione del sistema.
I lavori per la realizzazione dei percorsi Brt sono entrati nella fase decisiva: sono iniziate le procedure di installazione delle pensiline alle fermate previste per il nuovo sistema di trasporto pubblico locale che entrerà in funzione a Bari nel 2027. In via Caldarola, nel quartiere Japigia. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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