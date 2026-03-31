Taranto al Paolo VI le prime pensiline smart della Linea Rossa BRT

A Taranto sono state installate le prime pensiline smart lungo la Linea Rossa del sistema di trasporto rapido. L'intervento riguarda la stazione Paolo VI, dove sono stati collocati i nuovi elementi tecnologici. L'obiettivo è migliorare la gestione delle fermate e offrire servizi più efficienti ai passeggeri. Questa novità rappresenta un passo concreto verso l'aggiornamento delle infrastrutture di mobilità pubblica nella città.

Tarantini Time Quotidiano La rivoluzione della mobilità sostenibile a Taranto entra nel vivo. In via del Tratturello, nel quartiere Paolo VI, sono state installate le prime due pensiline della nuova Linea Rossa BRT, il sistema di Bus Rapid Transit destinato a ridisegnare il trasporto pubblico cittadino. Non si tratta di semplici coperture, ma di veri e propri hub tecnologici progettati per migliorare l’esperienza degli utenti e rendere più efficiente il servizio. Le nuove strutture si distinguono per caratteristiche innovative: sono dotate di pannelli fotovoltaici integrati che le rendono energeticamente autonome e di illuminazione a LED a... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, al Paolo VI le prime pensiline smart della Linea Rossa BRT Articoli correlati Leggi anche: E-Brt, presentati autobus e pensiline. Tecnologia al centro Leggi anche: Arriva puntuale l’e-Brt: cantiere vicino al 70%, dal 12 gennaio l’installazione delle pensiline Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Installate le prime pensiline tecnologiche delle BRT della linea Rossa che collegherà Paolo VI a Cimino; Taranto: installate le prime due pensiline hi-tech nel quartiere Paolo VI; A Taranto arrivano le prime pensiline hi-tech della BRT; Ecco le prime pensiline hi-tech della BRT. Taranto, installate al quartiere Paolo VI le prime pensiline hi-tech della Linea Rossa BRTLa Linea Rossa, asse portante della nuova rete BRT di Taranto, collegherà il rione Paolo VI al terminal di Cimino. Grazie all’utilizzo di corsie preferenziali protette, il servizio, gestito da Kyma ... giornaledipuglia.com TARANTO - Installate a Paolo VI le strutture della Linea Rossa: collegamenti più rapidi e servizi digitali per i passeggeri - facebook.com facebook La linea rossa tratteggiata sono i volumi massimi che possono essere trasportati. Come vedi, il TAP è vicino ai massimi. x.com