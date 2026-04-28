Lavori Brt a Japigia missione quasi compiuta | Cantieri in chiusura ecco il percorso della linea rossa

L'assessore alla Cura del Territorio del Comune di Bari ha annunciato che i lavori del sistema di trasporto rapido in sede propria (Brt) nella zona di Japigia sono quasi ultimati. Le linee del Brt che attraversano il quartiere sono in fase di definizione e si avvicinano alla conclusione. L'ultima fase dei lavori riguarda l'avvio degli interventi finali per completare i percorsi della linea rossa.

“Le linee del Brt che passano da Japigia sono quasi completate e in via di definizione”. Sono queste le parole con cui l'assessore alla Cura del Territorio del Comune di Bari, Domenico Scaramuzzi, ha annunciato l'avvio dell'ultima fase di interventi nel quartiere per la realizzazione dei percorsi.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Lavori Brt, nel quartiere Japigia scatta la fase finale: ultimi cantieri per la 'linea rossa'Sono entrati nella fase finale i lavori per la costruzione della linea rossa del Brt a Japigia. Leggi anche: Cantieri Brt, lavori a japigia e in centro: percorsi modificati per i bus Amtab Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lavori Brt a Japigia, missione (quasi) compiuta: Cantieri in chiusura, ecco il percorso della linea rossa; Bari, BRT linea rossa: lavori finali a Japigia - Clean Cities; Bari, BRT linea rossa: lavori finali a Japigia, 42 bus e 108 fermate; Bari, lavori per il Brt: a Japigia la linea rossa entra nella fase finale. Bari: a Japigia la fase finale dei lavori della linea rossa del sistema BRT(FERPRESS) – Bari, 24 APR – Proseguono i lavori per la realizzazione del sistema BRT – Bus Rapid Transit della città di Bari. Con l’intervento previsto da lunedì 27 aprile su via Peucetia, nel tratto ... ferpress.it BRT a Bari, Japigia verso il completamento della linea rossa: al via la fase finale dei lavoriBARI - Proseguono i lavori per la realizzazione del sistema BRT – Bus Rapid Transit della città di Bari. Con l’intervento previsto da lunedì 27 aprile su via Peucetia, nel tratto compreso tra via Magn ... giornaledipuglia.com Proseguono i lavori per la realizzazione del sistema BRT - Bus Rapid Transit della città di Bari. Con l'intervento previsto da lunedì 27 aprile su via Peucetia, nel tratto compreso... Leggi l'articolo - facebook.com facebook