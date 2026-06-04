Lavori al pozzo e rubinetti a secco

Notizia in breve

Mercoledì 10 giugno 2026, tra le 9 e le 18, la fornitura idrica sarà sospesa in alcune zone del Comune di Galluccio a causa di lavori al pozzo e ai rubinetti. La sospensione riguarderà specificamente alcune aree del territorio comunale. La mancanza di acqua durerà tutto il giorno e riguarda le utenze di quelle zone. Non sono stati forniti dettagli su eventuali modalità di emergenza o alternative per i residenti.