Lavori al pozzo e rubinetti a secco
Mercoledì 10 giugno 2026, tra le 9 e le 18, la fornitura idrica sarà sospesa in alcune zone del Comune di Galluccio a causa di lavori al pozzo e ai rubinetti. La sospensione riguarderà specificamente alcune aree del territorio comunale. La mancanza di acqua durerà tutto il giorno e riguarda le utenze di quelle zone. Non sono stati forniti dettagli su eventuali modalità di emergenza o alternative per i residenti.
Mercoledì 10 giugno 2026, dalle 9 alle 18, sarà sospesa la fornitura idrica in alcune aree del Comune di Galluccio. Nepta, società erogatrice fa sapere che “l’interruzione si rende necessaria per consentire interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento dell’efficienza del. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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